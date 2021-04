Roma Fringe Festival 2021: dal 18 al 24 aprile 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma Fringe Festival 2021La festa del teatro Indipendente è onlineDal teatro Eliseo e da teatro Vascello di Roma, dal 18 al 24 aprile, 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro Nell’inedita veste streaming online su www.teatro.it, il Roma Fringe Festival, dal 18 al 24 aprile 2021, dal teatro Eliseo e dal teatro Vascello, torna con 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021)La festa delIndipendente è onlineDalEliseo e daVascello di, dal 18 al 24, 21daper nonilNell’inedita veste streaming online su www..it, il, dal 18 al 24, dalEliseo e dalVascello, torna con 21daper nonil. 21 compagnie per altrettante ...

