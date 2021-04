Roma, due poliziotti feriti negli scontri a Montecitorio, donna soccorsa dai medici tra i manifestanti. Il Sindacato di Polizia: «Esasperazione comprensibile ma noi ne facciamo le spese» (Di martedì 6 aprile 2021) Sono due i poliziotti rimasti feriti negli scontri di oggi pomeriggio a Roma, così come altre persone sono state soccorse dai medici tra la folla. Pomeriggio ad alta tensione a Roma dove sono ancora in corso le proteste organizzate da diverse categorie produttive per manifestare contro le nuove chiusure imposte dal Governo. «Si tratta di un’Esasperazione comprensibile e incontenibile, e noi ne facciamo le spese. Bisogna dare altre risposte», ha commentato Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, manifestando “solidarietà ai colleghi feriti durante le proteste davanti a Montecitorio”. Leggi anche: Roma, ristoratori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Sono due irimastidi oggi pomeriggio a, così come altre persone sono state soccorse daitra la folla. Pomeriggio ad alta tensione adove sono ancora in corso le proteste organizzate da diverse categorie produttive per manifestare contro le nuove chiusure imposte dal Governo. «Si tratta di un’e incontenibile, e noi nele. Bisogna dare altre risposte», ha commentato Valter Mazzetti, Segretario Generale Fspdi Stato, manifestando “solidarietà ai colleghidurante le proteste davanti a”. Leggi anche:, ristoratori ...

Advertising

repubblica : Covid, infermieri no-vax contagiano gli anziani nella casa di cura a Fiano: due morti - CarloCalenda : #Meloni chiede un miliardo all’anno per Roma. Noi ne chiediamo due. E sappiate che se la Raggi ne chiederà tre noi… - repubblica : Covid, due morti in tre giorni nella grande distribuzione. La rabbia dei sindacati:'Perché non siamo stati vaccinat… - CorriereCitta : Roma, due poliziotti feriti negli scontri a Montecitorio, donna soccorsa dai medici tra i manifestanti. Il Sindacat… - mariamacina : RT @Ettore_Rosato: #Draghi in #Libia per la prima missione all’estero da Premier. Bene riprenda il dialogo tra i due Paesi,importante risco… -