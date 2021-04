Roma | Allegri dà disponibilità | Sarri l’alternativa

(Di martedì 6 aprile 2021) E’ partita in casala caccia al prossimo allenatore. Il futuro di Paulo Fonseca con tutta probabilità sarà lontano dalla capitale e la nuova proprietà americana sta pensando ad un grande nome per sostituire il portoghese. In pole position ci sarebbe Max, pronto a tornare in panchina. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, il livornese avrebbe L'articolo

Advertising

fmessina81 : RT @Marco_Evang: @Ern4Pel Guarda, Ernesto, le cose stanno in maniera molto semplice. La Roma ha contattato Allegri, che si è detto interess… - filippoASR1927 : RT @calciomercatoit: ???Roberto #Muzzi alla CMIT TV: 'Penso che #Allegri sceglierà la #Roma, per cambiare ambiente e vincere con la Roma. Ai… - fabiospes1 : RT @eleonora_trotta: Allegri (prima scelta Roma) ha ribadito sua disponibilità. Ma i giallorossi devono sbrigarsi: il tempo stringe e a bre… - GIUSPEDU : RT @eleonora_trotta: Allegri (prima scelta Roma) ha ribadito sua disponibilità. Ma i giallorossi devono sbrigarsi: il tempo stringe e a bre… - infoitsport : Allegri verso il ritorno alla Juve? Roma 'spiazzata' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Allegri

Dai loro piedi dunque passerà molto del futuro dellae di Fonseca, con i Friedkin che già da tempo hanno iniziato a guardarsi intorno perla panchina del prossimo anno. Oltre ai nomi die ...... non approfonditi e confermati ufficialmente dall'entourage (a differenza di quanto accaduto con), che sottolinea come laabbia ormai scelto proprio. Nonostante tutto, a Sarri l'...Nella capitale Allegri avrebbe la possibilità di impostare la rosa a sua immagine e somiglianza e di procedere per gradi. Il tecnico arriverebbe a prescindere dalla qualificazione in Champions. Sullo ...L’edizione odierna de ‘Il Romanista’, però, rivela come per quanto riguarda l’ex allenatore di Napoli e Chelsea, nonché ancora attuale campione d’Italia in carica con la Juventus, ci siano stati conta ...