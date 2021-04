Roland Garros 2021 | ministro dello sport francese | “L’inizio potrebbe slittare di qualche giorno”

(Di martedì 6 aprile 2021) C’è grande fermento attorno al, dopo quanto dichiaratofa dalRoxana Maracineanu in merito alle ipotesi di rinvio. Lo stessoha fornito un aggiornamento sulla situazione: “Stiamo discutendo con gli organizzatori del, per vedere se è necessario posticiparedi, in modo che coincida con la possibile data di ripresa di tutte le manifestazioniive e dei grandi eventi”, spiega all’AFP, un’agenzia di stampa. “Sebbene lodi alto livello sia preservato, cerchiamo, anche nella pratica ...

Dimenticare Miami e tornare coi piedi per terra. Quella rossa, dove ha mosso i primi passi da bambino in Alto Adige e dove, lo scorso anno, si è guadagnato i quarti di finale Slam al. Aveva di fronte Rafa Nadal, l'imperatore della terra, che dall'alto dei suoi 13 titoli a Porte D'Auteuil aveva comunque dovuto battagliare per quasi tre ore. Abbonati a G+ a partire da ...Aveva giocato benissimo anche ale in altri tornei. Penso che tutti si aspettino grandi cose da lui, e sono sicuro che Jannik riuscirà a confermare le aspettative, perché ha una ...C’è grande fermento attorno al Roland Garros, dopo quanto dichiarato qualche giorno fa dal Ministro dello Sport francese Roxana Maracineanu in merito alle ipotesi di rinvio. Lo stesso ministro ha ...Il ministro Roxana Maracineanu abbassa le preoccupazioni sullo svolgimento dell'edizione 2021 del Roland Garros. Tante ipotesi sul campo, tranne la cancellazione e la disputa a porte (completamente) a ...