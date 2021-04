Roberto Burioni contro Fuori dal Coro: “Una giornalista appostata davanti a casa mia a Pasqua con falso nome. Mia figlia era terrorizzata” (Di martedì 6 aprile 2021) Roberto Burioni contro Fuori dal Coro. Il celebre virologo pesarese ha raccontato su Facebook quello che gli è accaduto nei giorni di Pasqua alle prese con la giornalista Angela Camuso di Mediaset. “Nella mattina del sabato di Pasqua una sconosciuta, si presenta, qualificandosi con un nome falso (Francesca Giovannini) , a Fermignano (il paese dove sono cresciuto e dove torno in vacanza) a casa di mia suocera, dove sono mia moglie e mia figlia – scrive Burioni sul suo profilo social – Dice a mia moglie di essere una mia vecchia amica e di volermi incontrare per salutarmi. Mia moglie mi chiama e io le dico di non avere nessuna amica con quel nome. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)dal. Il celebre virologo pesarese ha raccontato su Facebook quello che gli è accaduto nei giorni dialle prese con laAngela Camuso di Mediaset. “Nella mattina del sabato diuna sconosciuta, si presenta, qualificandosi con un(Francesca Giovannini) , a Fermignano (il paese dove sono cresciuto e dove torno in vacanza) adi mia suocera, dove sono mia moglie e mia– scrivesul suo profilo social – Dice a mia moglie di essere una mia vecchia amica e di volermi incontrare per salutarmi. Mia moglie mi chiama e io le dico di non avere nessuna amica con quel. La ...

