Riunione tra Aifa e Ministero della Salute, Sileri: 'Forse verrà limitato l'uso di AstraZeneca' (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio è attesa una Riunione tecnica tra l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Ministero della Salute per valutare ulteriori indicazioni ed eventuali decisioni sull'utilizzo del vaccino ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio è attesa unatecnica tra l'Agenzia italiana del farmaco () eper valutare ulteriori indicazioni ed eventuali decisioni sull'utilizzo del vaccino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - grigio2 : Riunione sceneggiatura tra 3 giorni e 3 sere no stop. Abbiamo partorito qualcosa di eterno. - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… - occhio_notizie : Riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il Ministero della Salute - PilloleIn : L' #Ema ha confermato una connessione tra #trombosi e #vaccino #AstraZeneca. In serata una riunione tra il… -