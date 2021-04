Riunione tra Aifa e Ministero della Salute per ulteriori indicazioni sull'uso di AstraZeneca (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio è attesa una Riunione tecnica tra l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Ministero della Salute per valutare ulteriori indicazioni ed eventuali decisioni sull'utilizzo del vaccino ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio è attesa unatecnica tra l'Agenzia italiana del farmaco () eper valutareed eventuali decisioni'utilizzo del vaccino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - MaricaGusmitta : RT @DiDimiero: Mistero AstraZeneca. Oggi riunione tra Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e ministero della salute. Ci aspettiamo parole ch… - sonostorie : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… - MOREMIO : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… -