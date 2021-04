Riunione Aifa Ministero su Astrazeneca Sileri | Possibili limiti d' uso

(Di martedì 6 aprile 2021) Si terrà oggi nel tardo pomeriggio, secondo quanto confermano fonti all’ANSA, unatra i tecnici dell’Agenzia italiana del farmaco () edella Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull’utilizzo del vaccino anti-Covid di. Per una decisione, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali Ema, atteso entro giovedì, sull’eventuale correlazione tra il vaccino ed i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi. ?È possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di” ha affermato a Radio 24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, precisando tuttavia che “questo è successo ...

Nel pomeriggio riunione Aifa-ministero della Salute su indicazioni uso. Cavaleri (Ema): "Sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione con ...
Per una decisione si attenderà il pronunciamento dell'Ema, atteso entro giovedì, sul nesso fra vaccino e rari casi di trombosi ...