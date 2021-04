Ristoranti ancora chiusi tra la criminale indifferenza dei virologi e la truffa dei rimborsi (Di martedì 6 aprile 2021) Il ristorante per Pasqua serve cibo d’asporto ma direi che non c’è la fila; quando entro, mi accolgono come fossi il Messia. Sono tre, in mascherina tra effluvi di buone cose ma sotto la mascherina i musi sono lunghi, c’è il silenzio di chi stenta e non ha voglia di parlare. A volte capita di lavorare quando meno te lo aspetti, dentro una festa che non c’è, ma si sa com’è questo mestiere, non c’è mai e non ti lascia mai. E da cliente mi trasformo in cronista. Il capo scuote la testa, “Io come andrà a finire non lo so. Ma perché ci fanno questo, perché? Cosa vogliono raggiungere?”. Vista da un ristorante chiuso, che serve pietanze da portar via, la faccenda delle curve, degli indici di trasmissione, dei parametri esoterici, degli stregoni del CTS e “dell’agognata inoculazione” come dice il tg, “ma ora sentiamo l’ex segretario PD Zingaretti”, assume tutto un altro aspetto. “Perché ci ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Il ristorante per Pasqua serve cibo d’asporto ma direi che non c’è la fila; quando entro, mi accolgono come fossi il Messia. Sono tre, in mascherina tra effluvi di buone cose ma sotto la mascherina i musi sono lunghi, c’è il silenzio di chi stenta e non ha voglia di parlare. A volte capita di lavorare quando meno te lo aspetti, dentro una festa che non c’è, ma si sa com’è questo mestiere, non c’è mai e non ti lascia mai. E da cliente mi trasformo in cronista. Il capo scuote la testa, “Io come andrà a finire non lo so. Ma perché ci fanno questo, perché? Cosa vogliono raggiungere?”. Vista da un ristorante chiuso, che serve pietanze da portar via, la faccenda delle curve, degli indici di trasmissione, dei parametri esoterici, degli stregoni del CTS e “dell’agognata inoculazione” come dice il tg, “ma ora sentiamo l’ex segretario PD Zingaretti”, assume tutto un altro aspetto. “Perché ci ...

