Riperture | aprile mese chiave | ristoranti | palestre | piscine | parrucchieri e cinema | cosa cambia dal 20

(Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi l'Italia torna a colori. Le restrizioni pasquali con cui è stato imposto all'intera Penisola il rosso, hanno infatti lasciato il posto alle regole "classiche". Non...

Ultime Notizie dalla rete : Riperture aprile

Il 16 aprile invece verranno valutati i dati del monitoraggio delle Regioni. Le riaperture dal 20 aprile e gli spostamenti tra regioni Le riaperture dal 20 aprile per adesso sono quindi soltanto ...La chiusura per tutto aprile del servizio al tavolo e al bancone di tutti i 360mila bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi travolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Ita ...