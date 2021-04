Rinnovo Donnarumma | tutto bloccato | il Milan lancia l’ultimatum Le ultime

(Di martedì 6 aprile 2021) Al momento èfermo per ildi Gigiocon il: i rossoneri vogliono chiudere prima dell’Europeo Se per ildi Ibrahimovic siamo ormai ai dettagli, invece, perè maledettamente complicato. Anzi, la distanza tra le parti sembra ancora troppo netta per non mettere nel conto un finale triste. La Gazzetta dello Sport scrive che ilritiene di aver fatto il maggior sforzo possibile concedendo 8 milioni di ingaggio nelle prossime stagioni (compresi dei facili bonus). Invece sul fronte opposto, forti di un’altra offerta, non scendono sotto quota 12 milioni netti a stagione. Vale a dire 24 lordi. Queste cifre valgono nel caso di un accordo biennale. Si tratterebbe, quindi, di un investimento da 48 milioni ...

