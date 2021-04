Riforma pensioni 2021, Il Covid ‘grazia’ il bilancio dell’Inps: come spendere 11,9 mld? (Di martedì 6 aprile 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni giunge da alcune polemiche montate a seguito di un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera che concerne l’impatto generato dal Covid sui bilancio dell’Inps. Nell’articolo si evidenza come chiaramente i decessi abbiano portato, avendo soprattutto fatto morti in soggetti prossimi alla pensione o già in pensione, risparmi nelle casse dell’Inps. Una cifra, dato l’elevato numero di morti a causa della pandemia in atto, davvero cospicua, si parla infatti di un ‘tesoretto’ che nei prossimi 10 anni potrebbe raggiungere gli 11.9 miliardi di euro. Ecco che allora in molti si chiedono se questi risparmi possano oggi essere spesi nella prossima Riforma delle pensioni, tante in effetti le ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 6 aprile 2021) Le ultime novità sulladellegiunge da alcune polemiche montate a seguito di un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera che concerne l’impatto generato dalsui. Nell’articolo si evidenzachiaramente i decessi abbiano portato, avendo soprattutto fatto morti in soggetti prossimi alla pensione o già in pensione, risparmi nelle casse. Una cifra, dato l’elevato numero di morti a causa della pandemia in atto, davvero cospicua, si parla infatti di un ‘tesoretto’ che nei prossimi 10 anni potrebbe raggiungere gli 11.9 miliardi di euro. Ecco che allora in molti si chiedono se questi risparmi possano oggi essere spesi nella prossimadelle, tante in effetti le ...

