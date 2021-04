Richiedenti asilo rimandati a casa | in Scandinavia il primo paese europeo a farlo

(Di martedì 6 aprile 2021) Il governo danese ha deciso di rimandare in Siria 94, sostenendo che adesso non ci sono più rischi per la loro incolumità. Durante tutti gli anni di guerra civile in Siria, sono stati numerosi i cittadini siriani a richiederepolitico nei vari Paesi europei. Data la grave situazione d’emergenza in cui versava ilmediorientale, nessuno ha potuto contestare le ragioni di quella richiesta e i cittadini siriani sono stati integrati nel tessuto sociale e salvaguardati dal pericolo rappresentato dalla permanenza nella loro terra natia. Tra le Nazioni che hanno accolto isiriani, c’è stata anche la Danimarca. Tutt’ora nelscandinavo ci sono tanti cittadini siriani, alcuni dei quali però verranno presto ...

Advertising

asgi_it : RT @altreconomia: Respingimenti e riammissioni via mare: il Network porti adriatici che dal 2017 monitora i casi da Bari a Venezia denuncia… - liberaurora : RT @OizaQueensday: Sì, con rifugiati e richiedenti asilo nei centri di detenzione. Tutto bellissimo. Grande Draghi! - abesibe : RT @OizaQueensday: Sì, con rifugiati e richiedenti asilo nei centri di detenzione. Tutto bellissimo. Grande Draghi! - DanielePiatti : RT @janavel7: I fatti contro le balle di Salvini&Meloni. (e soloil5% sceglie l'Italia) - fagioloedamame : RT @OizaQueensday: Sì, con rifugiati e richiedenti asilo nei centri di detenzione. Tutto bellissimo. Grande Draghi! -

Ultime Notizie dalla rete : Richiedenti asilo

Corriere della Sera

Sono state stabilite nuove idee per promuovere i valori comuni europei, il dialogo interculturale per combattere l'esclusione sociale di rifugiati e. I partecipanti hanno acquisito ...Un ministro che urlava al "rischio per la democrazia" causato dai, che firmava accordi con il governo libico con cui si finanziavano i lager per migranti, che combatteva con ogni ...Oltre a tutti i nuovi bonus e sostegni, come riporta trendonline.com, economici che sono stati approvati in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ...Inoltre, nel regime di una Bossi-Fini che pesa come un macigno sulla vita di tutte e tutti i migranti, i permessi dei richiedenti asilo sono il mezzo qui a Bologna per far funzionare l’Interporto, ...