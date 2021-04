Riaprono le scuole nel Lazio: si torna in classe da domani ma si temono focolai. «La paura c’è, speriamo bene» (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi il Lazio torna a colorarsi di arancione e da domani, mercoledì 7 aprile, le porte scolastiche della Regione si riapriranno. E’ una ripartenza titubante, piena di dubbi e di paure: un po’ come quella circoscritta ai pochi giorni precedenti a Pasqua. Il bollettino del Coronavirus per la giornata di ieri infatti non delinea una situazione ‘tranquilla’: parliamo di 1.419 casi di positività (di cui 700 solo a Roma città). Come già anticipato dal Decreto in vigore, le scuole riapriranno e permetteranno la didattica in presenza fino alla 3° media al 100%, mentre per gli istituti superiori è prevista una presenza ridotta (variabile dal 50 al 75%). Lazio, Riaprono le scuole: Presidi preoccupati e indecisi Se le famiglie temono da un lato il contagio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi ila colorarsi di arancione e da, mercoledì 7 aprile, le porte scolastiche della Regione si riapriranno. E’ una ripartenza titubante, piena di dubbi e di paure: un po’ come quella circoscritta ai pochi giorni precedenti a Pasqua. Il bollettino del Coronavirus per la giornata di ieri infatti non delinea una situazione ‘tranquilla’: parliamo di 1.419 casi di positività (di cui 700 solo a Roma città). Come già anticipato dal Decreto in vigore, leriapriranno e permetteranno la didattica in presenza fino alla 3° media al 100%, mentre per gli istituti superiori è prevista una presenza ridotta (variabile dal 50 al 75%).le: Presidi preoccupati e indecisi Se le famiglieda un lato il contagio, ...

