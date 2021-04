Riaprono dopo 15 giorni in Campania ville comunali e lungomari (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi non è più in vigore l’ordinanza regionale con quale il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva chiuso al pubblico, ville comunali, giardini pubblici, parchi urbani, lungomari e piazze. L’ordinanza 10 del 21 marzo aveva validità fino al 5 aprile. La stessa ordinanza aveva predisposto una stretta anche i mercati e le fiere. In un secondo momento è stata concessa, sul territorio regionale, la possibilità di operare per quelle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali, ma solo subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi non è più in vigore l’ordinanza regionale con quale il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva chiuso al pubblico,, giardini pubblici, parchi urbani,e piazze. L’ordinanza 10 del 21 marzo aveva validità fino al 5 aprile. La stessa ordinanza aveva predisposto una stretta anche i mercati e le fiere. In un secondo momento è stata concessa, sul territorio regionale, la possibilità di operare per quelle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali, ma solo subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di ...

