Riaperture | la rumorosa protesta degli ambulanti continua

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento-sfilata di camioncini e furgoni per le vie cittadine. Glidel commercio, nell’ambito di una manifestazione nazionale dicontro le chiusure ed i divieti allo spostamento per contrastare l’epidemia hannoto nei punti nevralgici dei centri commerciali e per le principali arterie per chiedere di fermare la politica dei divieti e del lockdown che consente l’esercizio del commercio solo per gli alimentari, per le farmacie e le edicole. La zona rossa non va giù nemmeno al settore della ristorazione, dei parrucchieri e dei bar. I titolari di questi esercizi si sono uniti agliper reclamare lo sblocco. Con l’ elemosina dei ristori, dicono i manifestanti, non si sopravvive. Peraltro non si possono pagare i dipendenti. Da qui la ...