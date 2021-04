Riaperture bar, ristoranti e cinema: le ipotesi del Governo (Di martedì 6 aprile 2021) Saranno i dati epidemiologici a decidere per le Riaperture di alcune attività commerciali. Convocata la cabina di regia per i prossimi giorni La prossima settimana sarà convocata la cabina di regia del Governo per decidere in merito alle Riaperture di alcune attività commerciali dopo il 20 Aprile. La linea sulla quale si muove l’esecutivo è sempre quella della prudenza, prima di riaprire infatti occorre avere i numeri giusti. “Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati.” ha sottolineato il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto Giovedì l’esecutivo incontrerà le Regioni che da tempo spingono per alcune Riaperture. “Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse nelle zone rosse e arancioni.” ha annunciato Vito ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) Saranno i dati epidemiologici a decidere per ledi alcune attività commerciali. Convocata la cabina di regia per i prossimi giorni La prossima settimana sarà convocata la cabina di regia delper decidere in merito alledi alcune attività commerciali dopo il 20 Aprile. La linea sulla quale si muove l’esecutivo è sempre quella della prudenza, prima di riaprire infatti occorre avere i numeri giusti. “Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati.” ha sottolineato il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto Giovedì l’esecutivo incontrerà le Regioni che da tempo spingono per alcune. “Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse nelle zone rosse e arancioni.” ha annunciato Vito ...

