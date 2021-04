Riaperture | aprile mese chiave Ristoranti | palestre | cinema | le regole e cosa cambia dal 20

Advertising

SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha confermato che dal 12 aprile nel Regno Unito ci saranno ulteriori allentame… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - LuigiBrugnaro : #QuartaRepubblica | Aprile deve essere il mese delle #riaperture, in sicurezza. Dobbiamo avere coraggio. Siamo stat… - giomo2 : RT @PetrisDe: L'insistenza di molte #Regioni per anticipare le riaperture al 20 aprile è letteralmente incomprensibile. A decidere sulle ri… - ValentinaPrisc : @LegaSalvini Basta chiacchiere. Qui di riaprire prima di maggio non se ne parla. Basta illuderci! -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture aprile

Pressing delle Regioni sul Governo per le: "Possibili dal 20se dati migliorano" ; // 4. Viaggi all'estero, stretta prorogata fino al 30: regole e lista dei Paesi TUTTE LE ...'Abbiamo deciso di riaprire dal 7e non da oggi - spiega il responsabile Mio per la Liguria, ...se non la possibilità di riprendere subito a lavorare almeno una programmazione sulle'. ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo detto di fare un check a metà aprile, se vediamo che ci sono stati dei miglioramenti rimettiamo le zone gialle dove è possibile per far ripartire l’economia”. Lo ha ...SARZANA - Protesta in piazza a Sarzana, nell'estremo Levante della Liguria. A scendere per strada e manifestare contro le chiusure imposte dal governo per contenere la diffusione del Covid sono stati ...