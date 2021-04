Riapertura scuole, tutte le regole per zona rossa, arancione e gialla (Di martedì 6 aprile 2021) Riapertura delle scuole, domani 7 aprile molti studenti torneranno tra i banchi di scuola seppur con regole e modalità differenti a seconda della Regione. Le lezioni riprenderanno infatti in presenza anche se non dappertutto malgrado fino al 30 aprile in Italia non vi saranno zone gialle. E così torneranno tra i banchi in zona rossa gli alunni fino alla prima media mentre tutti gli altri proseguiranno con la DAD. In zona arancione invece gli studenti potranno tornare a scuola fino alle superiori anche se per queste ultime è stato fissato un limite massimo per le lezioni in presenza. Scuola in zona rossa: chi torna in presenza Dal 7 al 30 aprile in zona rossa sarà assicurato lo svolgimento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021)delle, domani 7 aprile molti studenti torneranno tra i banchi di scuola seppur cone modalità differenti a seconda della Regione. Le lezioni riprenderanno infatti in presenza anche se non dappertutto malgrado fino al 30 aprile in Italia non vi saranno zone gialle. E così torneranno tra i banchi ingli alunni fino alla prima media mentre tutti gli altri proseguiranno con la DAD. Ininvece gli studenti potranno tornare a scuola fino alle superiori anche se per queste ultime è stato fissato un limite massimo per le lezioni in presenza. Scuola in: chi torna in presenza Dal 7 al 30 aprile insarà assicurato lo svolgimento delle ...

