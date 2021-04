Riapertura scuole, le regole dell’Emilia Romagna: vaccini, tamponi, tempi quarantena. ORDINANZA (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, mercoledì 7 aprile, anche in Emilia-Romagna riaprono nidi e materne, e si torna in aula fino alla prima media (inclusa), come stabilito dal Governo. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato un'ORDINANZA che recepisce l'aggiornamento del protocollo per la gestione di casi Covid-19 confermati in ambito scolastico in aree a elevata prevalenza di varianti del virus, misure anticipate nei giorni scorsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, mercoledì 7 aprile, anche in Emilia-riaprono nidi e materne, e si torna in aula fino alla prima media (inclusa), come stabilito dal Governo. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato un'che recepisce l'aggiornamento del protocollo per la gestione di casi Covid-19 confermati in ambito scolastico in aree a elevata prevalenza di varianti del virus, misure anticipate nei giorni scorsi. L'articolo .

Advertising

Montecitorio : Questa settimana la Camera esamina il #dlMinisteri; in discussione anche mozioni su riapertura #scuole in sicurezz… - lorepregliasco : La riapertura delle scuole sta rallentando il calo dei contagi in UK - marcodimaio : La scelta di imporre - dati alla mano - la riapertura delle scuole eliminando la discrezionalità delle Regioni è gi… - Aisha64417632 : RT @AzzolinaLucia: Oggi interverrò alla Camera dei deputati. Sarà discussa la mozione per la riapertura delle scuole. E non si parlerà solo… - ottavioghidini1 : RT @AzzolinaLucia: Oggi interverrò alla Camera dei deputati. Sarà discussa la mozione per la riapertura delle scuole. E non si parlerà solo… -