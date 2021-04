Riapertura scuole in Campania, sindaci divisi: la decisione del primo cittadino di Giugliano (Di martedì 6 aprile 2021) Giugliano. Domani si ritorna a scuola in Campania. Nonostante la regione sia ancora in zona rossa, il nuovo decreto Draghi prevede il ritorno in classe per le scuole elementari e la prima media. Ma è dato potere ai sindaci di rinviare le riaperture. E alcuni primi cittadini campani hanno deciso di continuare con la dad. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021). Domani si ritorna a scuola in. Nonostante la regione sia ancora in zona rossa, il nuovo decreto Draghi prevede il ritorno in classe per leelementari e la prima media. Ma è dato potere aidi rinviare le riaperture. E alcuni primi cittadini campani hanno deciso di continuare con la dad. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

