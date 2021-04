Riapertura scuole, Bianchi: “La scuola è sicura, ma non è dentro una campana di vetro. Responsabili anche fuori dalle aule” (Di martedì 6 aprile 2021) Sul rientro in classe previsto per domani, mercoledì 7 aprile, anche nelle zone rosse (fino alla prima media), il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si esprime così: “Domani tornano a scuola i bambini piu piccoli, anche in zona rossa, e questo è un grande segno di fiducia nel paese. I ragazzi vanno al 50% nelle zone arancioni ma stiamo lavorando tutti moltissimo perché possano tornare anche loro nelle loro scuole il prima possibile”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Sul rientro in classe previsto per domani, mercoledì 7 aprile,nelle zone rosse (fino alla prima media), il ministro dell'Istruzione, Patrizio, si esprime così: “Domani tornano ai bambini piu piccoli,in zona rossa, e questo è un grande segno di fiducia nel paese. I ragazzi vanno al 50% nelle zone arancioni ma stiamo lavorando tutti moltissimo perché possano tornareloro nelle loroil prima possibile”. L'articolo .

