Respira la Cultura: a Palmanova un nuovo interlocutore nel panorama associazionistico regionale (Di martedì 6 aprile 2021) In tempi difficili per la Cultura e le arti, nasce a Palmanova, città patrimonio dell'umanità Unesco, un nuovo interlocutore che si propone di valorizzare in senso tematico il patrimonio Culturale della città stellata e non solo. Sotto l'egida della neonata Respira la Cultura si intende riunire infatti un territorio ideale e geografico inizialmente costituito da Palmanova, Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Gonars, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco, ma che non esclude un successivo ampliamento. Un'aggregazione stabile di associazioni Culturali, di promozione sociale e di volontariato che collaborano alla realizzazione di progetti basati su una nuova idea di Cultura. L'ottica della nascente ...

