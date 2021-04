Resoconto settima puntata Isola dei Famosi 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Ieri sera 05 aprileè andata in onda ladell’dei. Abbiamo assistito a due nuovi ingressi, due eliminazioni e alle solite liti. Ha fatto ritorno il Punto Z di Tommaso Zorzi che ha un pò alleggerito la serata. Ma cosa è successo? Vi propongo qui ildella. Undove niente è scontato? Nellaandata in onda ieri sera 05 aprile abbiamo assistito a due nuovi ingressi e due eliminazioni. Gli animi come sempre sono gli stessi, litigi e incomprensioni fanno da padroni in questa edizione. Daniela Martani che è a rischio eliminazione non ha placato gli attriti verso i suoi compagni che a suo dire le puntano sempre il dito per colpa del suo essere vegana e per le porzioni di ...