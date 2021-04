Repubblica: Serie A, 14 club in ansia per il Covid, i positivi in Nazionale potrebbero essere 18 (Di martedì 6 aprile 2021) Il totale dei positivi nella Nazionale di Mancini, tra membri dello staff e calciatori, è attualmente di 12 casi, ma secondo le indiscrezioni di cui parla Repubblica, i contagiati potrebbero essere molti di più. “Indiscrezioni non confermate né smentite parlano della positività di altri 8 componenti della spedizione (3 dirigenti, 1 membro della delegazione e altri 4 tecnici dello staff di Mancini) porterebbero la somma addirittura a 18. Quasi il 25% della delegazione, formata da un’ottantina di persone. La bolla è scoppiata e adesso le 14 squadre che avevano calciatori tra i 38 convocati sono in ansia: 30 di loro, infatti, sono saliti sul volo charter di rientro della squadra dalla Lituania all’Italia, altra occasione potenziale di contagio. I passeggeri, quando si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Il totale deinelladi Mancini, tra membri dello staff e calciatori, è attualmente di 12 casi, ma secondo le indiscrezioni di cui parla, i contagiatimolti di più. “Indiscrezioni non confermate né smentite parlano dellatà di altri 8 componenti della spedizione (3 dirigenti, 1 membro della delegazione e altri 4 tecnici dello staff di Mancini) porterebbero la somma addirittura a 18. Quasi il 25% della delegazione, formata da un’ottantina di persone. La bolla è scoppiata e adesso le 14 squadre che avevano calciatori tra i 38 convocati sono in: 30 di loro, infatti, sono saliti sul volo charter di rientro della squadra dalla Lituania all’Italia, altra occasione potenziale di contagio. I passeggeri, quando si ...

Advertising

repubblica : Serie B: il Lecce passa a Pisa e bracca l'Empoli, Monza fermato dal Pescara - TNannicini : Non ci sono figli di serie A e serie B. L’#AssegnoUnico è una svolta storica e serve ad abbracciarli tutti. Ma una… - napolista : Repubblica: #SerieA, 14 club in ansia per il Covid, i positivi in #Nazionale potrebbero essere 18 Il Sassuolo ha is… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pasticcio Nazionale. Il cluster degli azzurri incubo per la Serie A - MLR1776 : @repubblica Allora si potrà vedere tutta la serie dei congressi PD ?? ?? ?? -