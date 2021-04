Repubblica | Sarri resta il nome caldo per la panchina del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021) Se pure ildovesse raggiungere l’obiettivo del ritorno in Champions, il divorzio tra De Laurentiis e Gattuso ci sarà lo stesso.ne è certa. E parla di Maurizioancora in pole per sostituire l’attuale tecnico del. “La rottura personale con De Laurentiis consumata da mesi non può essere sanata neppure da un finale di stagione in crescendo. Il presidente ha avuto contatti con l’entourage di, è ilper laanche se il casting include pure Juric e Italiano. Al “Comandante”, dopo aver vinto a Londra e a Torino, l’idea di riprovarci proprio anon dispiace affatto. Ma non è la sua unica opzione.infatti ha avuto contatti con la Roma che pensa già al dopo ...