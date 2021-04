Repubblica: in ritiro Insigne era seduto a tavola accanto a Bonucci, Verratti e Sirigu, positivi al Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Il focolaio scoppiato nella Nazionale di Mancini si allarga. E preoccupa tutti i club che hanno calciatori coinvolti nel gruppo di Mancini. Ieri sono emerse altre positività, ovvero Grifo, Sirigu e Cragno. Ma già questa mattina il Corriere dello Sport parla di altri due calciatori in attesa della conferma del tampone, uno nella Juventus ed uno nel Milan. Il numero dei contagiati potrebbe aumentare, dati i tempi di incubazione. Repubblica scrive che Bonucci, Verratti e Sirigu erano seduti vicini a tavola, in ritiro, e che con loro c’era anche il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. “Bonucci, Verratti e Sirigu infatti hanno diviso la tavola nei lunghi giorni di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Il focolaio scoppiato nella Nazionale di Mancini si allarga. E preoccupa tutti i club che hanno calciatori coinvolti nel gruppo di Mancini. Ieri sono emerse altretà, ovvero Grifo,e Cragno. Ma già questa mattina il Corriere dello Sport parla di altri due calciatori in attesa della conferma del tampone, uno nella Juventus ed uno nel Milan. Il numero dei contagiati potrebbe aumentare, dati i tempi di incubazione.scrive cheerano seduti vicini a, in, e che con loro c’era anche il capitano del Napoli, Lorenzo. “infatti hanno diviso lanei lunghi giorni di ...

