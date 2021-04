Renzi: “Mia moglie positiva al Covid, si era vaccinata” (Di martedì 6 aprile 2021) “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena. Ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese che si era vaccinata, con AstraZeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi a L’aria che tira. Il leader di Italia Viva ha raccontato come ha vissuti questo periodo: “Io e mio figlio siamo andati in albergo. Ma non abbiamo avuto problemi”. Poi fa un appello agli italiani: “Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perché il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa, ma il messaggio è: vaccinatevi!”. Renzi parla poi di politica, e dell’incontro con il nuovo leader Pd Enrico Letta: “Io non voglio stare con Salvini e ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena. Ha preso ilEmanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese che si era, con AstraZeneca. Ma si può prendere ilanche dopo il vaccino”. Lo ha dichiarato Matteoa L’aria che tira. Il leader di Italia Viva ha raccontato come ha vissuti questo periodo: “Io e mio figlio siamo andati in albergo. Ma non abbiamo avuto problemi”. Poi fa un appello agli italiani: “Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perché il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa, ma il messaggio è: vaccinatevi!”.parla poi di politica, e dell’incontro con il nuovo leader Pd Enrico Letta: “Io non voglio stare con Salvini e ...

