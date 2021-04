Renzi | ' Mia moglie Agnese si è vaccinata | ma ha preso il virus'

(Di martedì 6 aprile 2021) Il leader di Italia Viva: 'Io e mio figlio siamo andati in albergo, ma non abbiamo avuto problemi'. Contrarre l'infezione dopo aver fatto il vaccino non è così raro, ma non dobbiamo ...

"LaPasqua? E' diventato positivo mio figlio di 18 anni poi Agnese che però ora è pronta per il ... Lo ha detto il leader Iv Matteoa L'Aria che tira su La 7, spiegando che la moglie si era ...Il leader di Italia Viva: 'Io e mio figlio siamo andati in albergo, ma non abbiamo avuto problemi'. Contrarre l'infezione dopo aver fatto il vaccino non è così raro, ma non dobbiamo ...Matteo Renzi martedì 6 aprile è ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, l’approfondimento politico mattutino di La 7. Su tavolo l'incontro del leader di Italia Viva con il segretario del partito de ...Lo ha reso noto Matteo Renzi intervistato durante la trasmissione L'Aria che Tira: "Mia moglie era già vaccinata". Contagiato anche uno dei figli FIRENZE — Agnese Renzi, moglie del senatore Matteo ...