Renzi: "Mia moglie Agnese positiva nonostante il vaccino, ma vaccinarsi serve" (Di martedì 6 aprile 2021) "La mia Pasqua? È diventato positivo mio figlio di 18 anni poi Agnese che però ora è pronta per il rientro a scuola. Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino ma il consiglio è: vaccinatevi, ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 aprile 2021) "La mia Pasqua? È diventato positivo mio figlio di 18 anni poiche però ora è pronta per il rientro a scuola. Si può prendere il Covid anche dopo ilma il consiglio è: vaccinatevi, ...

Advertising

repubblica : Matteo Renzi: 'Pasqua in quarantena, mio figlio e mia moglie hanno preso il Covid' - ResPubl79983835 : AstraZeneca, Renzi: «Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche mio figlio di 18 anni» - piras_zia : RT @ImolaOggi: ??Renzi: 'Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche mio figlio' - rep_firenze : Matteo Renzi: 'Pasqua in quarantena, mio figlio e mia moglie hanno preso il Covid' [aggiornamento delle 14:22] - Piero42395724 : RT @simabastaroghi: Adesso il messaggio è: vaccinatevi così vi viene il COVID e lo attaccate anche a chi prima non se lo prendeva AstraZe… -