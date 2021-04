Renzi incontra Letta, veto sul M5s: “No alla sinistra grillina e populista” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Un’incontro “molto franco e molto cordiale”, ma le distanze tra il Partito Democratico e Italia Viva restano. Il faccia a faccia di questa mattina tra Enrico Letta e Matteo Renzi non è riuscito a ricucire lo strappo nato dalla caduta del governo giallorosso. Ma se, lato dem, le bocche restano cucite, il leader di Iv non perde tempo per ribadire il suo veto all’alleanza tra M5s e centrosinistra. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Un’incontro “molto franco e molto cordiale”, ma le distanze tra il Partito Democratico e Italia Viva restano. Il faccia a faccia di questa mattina tra Enrico Letta e Matteo Renzi non è riuscito a ricucire lo strappo nato dalla caduta del governo giallorosso. Ma se, lato dem, le bocche restano cucite, il leader di Iv non perde tempo per ribadire il suo veto all’alleanza tra M5s e centrosinistra.

