Regno Unito, si pensa ad uno stop al vaccino di Oxford per gli under 30 (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i rari casi di coaguli al sangue verificatisi dopo la somministrazione di AstraZeneca, la Gran Bretagna pensa di non iniettarlo ai giovani. La Gran Bretagna valuta l’ipotesi di uno stop ad AstraZeneca per i giovani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i rari casi di coaguli al sangue verificatisi dopo la somministrazione di AstraZeneca, la Gran Bretagnadi non iniettarlo ai giovani. La Gran Bretagna valuta l’ipotesi di unoad AstraZeneca per i giovani su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Regno Unito, due test rapidi anti-Covid a settimana per tutti: il piano di prevenzione del governo - Tg3web : Risultati entusiasmanti nel Regno Unito, dove si vaccina a ritmo impressionante. I decessi sono quasi azzerati. La… - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - PatriziaBarsot2 : RT @francofontana43: La distruzione della Libia di Gheddafi, imposta da Usa, Francia e Regno Unito, è stata la più grande sconfitta per l’I… - AdriMCMLXI : RT @emmevilla: @andrea__059 @MMmarco0 Di certo la campagna vaccinale ha influito e sta influendo, ma non prendiamoci in giro: il lockdown i… -