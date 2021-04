Regione Toscana e fake news: prenotazioni vaccino per i nati 1941-1951, chiuse (Di martedì 6 aprile 2021) Poco dopo le 17, come appare dalla foto scattata sul computer di redazione collegato all'apposito sito regionale, le prenotazioni per le cinque categorie indicate segnalavano un bel CHIUSO L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Poco dopo le 17, come appare dalla foto scattata sul computer di redazione collegato all'apposito sito regionale, leper le cinque categorie indicate segnalavano un bel CHIUSO L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - corgi_lover : RT @CRToscana: Tanti spunti raggiungibili con un click negli Speciali di #BibliotecaDellaToscana Bilancio e contratti - CRToscana : Ente terre regionali: bilancio preventivo 2021 in pareggio. La situazione economica illustrata e approvata a maggio… - FirenzePost : Regione Toscana e fake news: prenotazioni vaccino per i nati 1941-1951, chiuse -