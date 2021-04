Regé-Jean Page svela la sua verità: Ecco perché ho lasciato Bridgerton (Di martedì 6 aprile 2021) C’è voluto un doppio annuncio. Ma non è bastato neppure questo. I fan di Bridgerton sono ancora sotto shock dopo l’annuncio (doppio, appunto) che nella seconda stagione non ci sarà Simon Basset. Niente Duca di Hastings. Niente Regé-Jean Page… «Tutto era già deciso», ha detto a Variety. E poi ha postato la sua prima immagine post Bridgerton. Della sua vita dopo Bridgerton. Dal red carpet dei SAG Awards 2021. Guardala qui sotto. Leggi su amica (Di martedì 6 aprile 2021) C’è voluto un doppio annuncio. Ma non è bastato neppure questo. I fan disono ancora sotto shock dopo l’annuncio (doppio, appunto) che nella seconda stagione non ci sarà Simon Basset. Niente Duca di Hastings. Niente… «Tutto era già deciso», ha detto a Variety. E poi ha postato la sua prima immagine post. Della sua vita dopo. Dal red carpet dei SAG Awards 2021. Guardala qui sotto.

Ultime Notizie dalla rete : Regé Jean Bridgerton 2: Annunciati altri due attori nel cast della seconda stagione Forse per riparare al torto subito dai fan di Bridgerton che hanno appreso dell' uscita di scena dell'interprete del duca di Hastings Regé - Jean Page , Netflix si è affrettata ad annunciare ufficialmente che ben 4 nuovi attori sono entrati nel cast della seconda stagione della serie targata Shondaland. Si tratta di Charithra ...

Bridgerton, Regé - Jean Page rompe il silenzio sull'addio del Duca di Hastings La notizia non ha sorpreso i lettori dei romanzi di Julia Quinn, che ben sapevano che la storia del personaggio interpretato da Regé - Jean Page si svolge quasi tutta nel primo libro. Lo stesso ...

