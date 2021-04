Reddito di Emergenza, domande entro il 30 aprile. Chi può richiederlo, prime indicazioni Inps (Di martedì 6 aprile 2021) Il Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al Reddito, sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’Emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Ildi, misura straordinaria di sostegno al, sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo,e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. L'articolo .

