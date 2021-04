Advertising

DiMarzio : #Pirlo presenta la sfida col #Napoli e parla del suo futuro alla #Juve - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo #Demiral, anche #Bonucci positivo al #Covid. La #Juventus ha c… - Aia_Venezia : DANIELE #BINDONI IN #SERIEA Recupero 3 giornata andata ?? #Assistente 2 ?? Juventus - Napoli ?? mercoledì 07/04 ??… - GiornoeNotteNew : Juve, Pirlo: “Incontro tra Agnelli e Allegri? Avvertito dal presidente”. L’allenatore bianconero in conferenza alla… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Recupero Juventus-Napoli, è spareggio Champions Inter a San Siro con il Sassuolo può ipotecare lo scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero Juventus

Domani all'Allianz Stadium è in programma- Napoli,della partita saltata il 4 ottobre con due casi positivi tra i campani, dopo la partita con il Genoa colpito da un focolaio di ...A Castel Volturno si viaggia ormai al ritmo di un tampone al giorno e anche la vigilia delcontro lasta scivolando via in un clima di incertezza, anche se dall'allenamento di rifinitura sono trapelate solo buone notizie, con Ospina e Demme completamente recuperati. Ma l'...ora l'obiettivo primario della Juventus diventa un posto in zona Champions, che a termini di classifica è tutt'altro che al sicuro. Il recupero di domani con il Napoli, che con il filotto di quattro ...Il Mago, invece, è sceso in campo all’Olimpico con la caviglia destra malconcia: recupero record, si pronosticava almeno ... quinto a destra con Fares a sinistra (come a Torino con la Juventus).