Ultime Notizie dalla rete : Reazione allergica Reazione allergica dopo il vaccino, panico nell'hub del Paolinelli: insegnante portata all'ospedale ANCONA - Panico nel pomeriggio al centro vaccini del Paolinelli, alla Baraccola, dove alle 19 un'insegnante di 50 anni, subito dopo l'iniezione (prima dose) ha avuto una reazione allergica. Subito è stato dato l'allarme al 118, all'hub della Baraccola sono intervenute l'automedica e la Croce Gialla: la donna è stata portata a Torrette per uno choc anafilattico, in ...

Il presidente dell'Ordine dei medici: 'L'obbligo di vaccino andava esteso a tutti' Questo prevede l'Agenzia italiana del Farmaco, che raccomanda in caso di somministrazione del vaccino "assistenza medica urgente se si manifestano sintomi di grave reazione allergica"". Tags medici ...

