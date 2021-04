Real Madrid, Zidane: “L’Italia e la Juventus sempre nel mio cuore. Tornare? Non so” (Di martedì 6 aprile 2021) “Possiamo essere contenti della nostra partita, ma c’è il ritorno e dobbiamo finire il lavoro lì se vogliamo passare. L’abbraccio con Vinicius? Gli mancava il gol e sono contento per lui. Sta lavorando bene, anche in fase difensiva. Ne ha fatti due stasera, segnare nei quarti di finale della Champions League è importante”. Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, commenta la vittoria contro il Liverpool nei quarti di finale di Champions League. “Asensio? Sono felice anche per lui, sono 4 o 5 partite che sta segnando e per noi è molto importate creare occasioni da gol e segnare. Stasera lo abbiamo fatto anche se potevamo segnare di più”, prosegue il tecnico francese. Infine una battuta anche sulL’Italia: “Mi piace quello che faccio, è difficile fare meglio ancora anche se ho la squadra per farlo. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Possiamo essere contenti della nostra partita, ma c’è il ritorno e dobbiamo finire il lavoro lì se vogliamo passare. L’abbraccio con Vinicius? Gli mancava il gol e sono contento per lui. Sta lavorando bene, anche in fase difensiva. Ne ha fatti due stasera, segnare nei quarti di finale della Champions League è importante”. Così Zinedine, tecnico del, commenta la vittoria contro il Liverpool nei quarti di finale di Champions League. “Asensio? Sono felice anche per lui, sono 4 o 5 partite che sta segnando e per noi è molto importate creare occasioni da gol e segnare. Stasera lo abbiamo fatto anche se potevamo segnare di più”, prosegue il tecnico francese. Infine una battuta anche sul: “Mi piace quello che faccio, è difficile fare meglio ancora anche se ho la squadra per farlo. ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - DiMarzio : Le parole di #Zidane e #Klopp dopo #RealMadridLiverpool di #UCL - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Ravanelli: 'Il Real Madrid ha dominato l'incontro' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Lazio - Roma, derby per un attaccante Commenta per primo Lazio e Roma pronte a un nuovo derby di mercato: secondo Fichajes.com , le due squadre si sfidano per Luka Jovic , oggi all' Eintracht Francoforte in prestito dal Real Madrid .

Liverpool, che errori in difesa: ora si fa dura. Un Real letale vola con super Kross, Vinicius batte il record di Kakà Adesso Vinicius è anche il secondo marcatore più giovane per il Real Madrid in questa fase ad eliminazione diretta dopo il solo Raul che, a 18 anni e 253 giorni, segnò contro la Juventus nel marzo ...

DIRETTA Champions: in campo Real Madrid-Liverpool 1-0 e City-Dortmund 1-0 ANSA Nuova Europa Real Madrid sempre protagonista: in corsa per Liga e Champions Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Un mantra perfetto per la stagione del Real Madrid, che sta venendo fuori alla distanza dopo aver stentato nei primi mesi. La formazione ...

Vinicius, la doppietta contro il Liverpool abbatte il record di Kakà Il Real Madrid vince 3-1 contro il Liverpool e mette mezzo piede in semifinale. A decidere la sfida di Madrid ci hanno pensato Asensio e Vinicius con quest’ultimo autore di una doppietta. Il gol di ...

Commenta per primo Lazio e Roma pronte a un nuovo derby di mercato: secondo Fichajes.com , le due squadre si sfidano per Luka Jovic , oggi all' Eintracht Francoforte in prestito dalAdesso Vinicius è anche il secondo marcatore più giovane per ilin questa fase ad eliminazione diretta dopo il solo Raul che, a 18 anni e 253 giorni, segnò contro la Juventus nel marzo ...Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Un mantra perfetto per la stagione del Real Madrid, che sta venendo fuori alla distanza dopo aver stentato nei primi mesi. La formazione ...Il Real Madrid vince 3-1 contro il Liverpool e mette mezzo piede in semifinale. A decidere la sfida di Madrid ci hanno pensato Asensio e Vinicius con quest’ultimo autore di una doppietta. Il gol di ...