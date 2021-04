Real Madrid, Vinicius: «Lavorato duro per vincere. Critiche? La gente parla» (Di martedì 6 aprile 2021) Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool. PRESTAZIONE – «Era molto importante vincere e abbiamo Lavorato duramente tutto l’anno per arrivare al meglio a questo punto della stagione. È stato un buon risultato anche se abbiamo subito una rete, ma non abbiamo concesso praticamente nulla agli avversari e fatto quello che il mister ci ha chiesto di fare. Ora servirà la massima concentrazione per la gara del ritorno». KROOS – «Toni è incredibile, ogni volta che gioca lo fa con una classe assoluto e lo ringrazio per il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021), attaccante del, hato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni, attaccante del, hato al termine del match di Champions League contro il Liverpool. PRESTAZIONE – «Era molto importantee abbiamoduramente tutto l’anno per arrivare al meglio a questo punto della stagione. È stato un buon risultato anche se abbiamo subito una rete, ma non abbiamo concesso praticamente nulla agli avversari e fatto quello che il mister ci ha chiesto di fare. Ora servirà la massima concentrazione per la gara del ritorno». KROOS – «Toni è incredibile, ogni volta che gioca lo fa con una classe assoluto e lo ringrazio per il ...

Real Madrid, Vinicius: «Lavorato duro per vincere. Critiche? La gente parla» Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni ...

