Real Madrid-Liverpool, Zidane: "Partita perfetta, testa al ritorno. Io in Serie A? Vedremo…" Contenti per la prestazione, concentrazione alta per il ritorno. Queste le parole di Zinedine Zidane, intervenuto al termine della sfida di Champions League contro il Liverpool. La gara valida per l'andata dei quarti di finale della competizione è stata vinta proprio dai blancos, riusciti ad imporsi sulla formazione britannica con il punteggio finale di 3-1. Una prova convincente da parte della franchigia Madridista, riuscita a surclassare i Reds senza dargli quasi mai la possibilità di riaprire la gara. Ecco le parole di Zidane, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Contenti della prestazione che abbiamo fatto, ma c'è ancora una Partita di ritorno con la quale dovremmo conquistarci la qualificazione. Abbiamo giocato una Partita perfetta."

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Zidane: "La Juve è importante per me. Ritorno? Vediamo" Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue ...

Real Madrid, Zidane: 'La Juve è stata importante per me. Tornare in Italia? Vedremo...' Commenta per primo Al termine della vittoria sul Liverpool, Zinedine Zidane ha parlato a Sky : 'La Juve è sempre stata importante per me, così come Alex (Del Piero, ndr). Allenare in Italia? Adesso ...

DIRETTA Champions: in campo Real Madrid-Liverpool 2-1 e City-Dortmund 1-0 ANSA Nuova Europa Zidane e la Juve nel futuro: "Ora sono al Real, vediamo" L'allenatore dei blancos al termine della partita vinta con il Liverpool: "L'Italia è nel mio cuore, ho trascorso cinque anni lì" MADRID (Spagna) - Al termine della partita vinta contro il Liverpool 3 ...

Real Liverpool Si parte stasera alle 21 con Real Madrid-Liverpool (diretta Canale 5) e Manchester City-Dortmund (diretta Sky). E’ l’ora dei quarti di finale e, come noto, noi italiani possiamo solo fare gli ...

