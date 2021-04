Real Madrid-Liverpool, Asensio: “Grande partita, abbiamo meritato di vincere” (Di martedì 6 aprile 2021) “Sono molto contento per il gol. abbiamo fatto una Grande partita, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra molto difficile; siamo stati molto superiori e abbiamo meritato di vincere”. Così Marco Asensio, ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria del suo Real Madrid contro il Liverpool nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Questa è una manifestazione speciale e in queste partite è importante lasciare il segno, ci teniamo molto. Per il ritorno non dobbiamo dimenticarci che il Liverpool è stato capace di Grande rimonte. Dobbiamo essere attenti perché la qualificazione non è chiusa. Il Clasìco? E’ una partita importante contro un’avversaria ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Sono molto contento per il gol.fatto una, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra molto difficile; siamo stati molto superiori edi”. Così Marco, ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria del suocontro ilnell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Questa è una manifestazione speciale e in queste partite è importante lasciare il segno, ci teniamo molto. Per il ritorno non dobbiamo dimenticarci che ilè stato capace dirimonte. Dobbiamo essere attenti perché la qualificazione non è chiusa. Il Clasìco? E’ unaimportante contro un’avversaria ...

