Real Madrid - Liverpool 3 - 1, la doppietta di Vinicius e il gol di Asensio piegano i reds (Di martedì 6 aprile 2021) Real Madrid e Liverpool si affrontano nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. I blancos passano in vantaggio con Vinicius Jr. al 27'... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)si affrontano nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League allo stadio Alfredo Di Stefano di. I blancos passano in vantaggio conJr. al 27'...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - dado_janoski : @51m0_ Gente che in novembre scriveva che avrebbe battuti a mani basse sto Real Madrid, io non ho più parole - DiMarzio : Le parole di #Zidane e #Klopp dopo #RealMadridLiverpool di #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Lazio - Roma, derby per un attaccante Commenta per primo Lazio e Roma pronte a un nuovo derby di mercato: secondo Fichajes.com , le due squadre si sfidano per Luka Jovic , oggi all' Eintracht Francoforte in prestito dal Real Madrid .

Liverpool, che errori in difesa: ora si fa dura. Un Real letale vola con super Kross, Vinicius batte il record di Kakà Adesso Vinicius è anche il secondo marcatore più giovane per il Real Madrid in questa fase ad eliminazione diretta dopo il solo Raul che, a 18 anni e 253 giorni, segnò contro la Juventus nel marzo ...

DIRETTA Champions: in campo Real Madrid-Liverpool 1-0 e City-Dortmund 1-0 ANSA Nuova Europa Real Madrid sempre protagonista: in corsa per Liga e Champions Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Un mantra perfetto per la stagione del Real Madrid, che sta venendo fuori alla distanza dopo aver stentato nei primi mesi. La formazione ...

Vinicius, la doppietta contro il Liverpool abbatte il record di Kakà Il Real Madrid vince 3-1 contro il Liverpool e mette mezzo piede in semifinale. A decidere la sfida di Madrid ci hanno pensato Asensio e Vinicius con quest’ultimo autore di una doppietta. Il gol di ...

Commenta per primo Lazio e Roma pronte a un nuovo derby di mercato: secondo Fichajes.com , le due squadre si sfidano per Luka Jovic , oggi all' Eintracht Francoforte in prestito dalAdesso Vinicius è anche il secondo marcatore più giovane per ilin questa fase ad eliminazione diretta dopo il solo Raul che, a 18 anni e 253 giorni, segnò contro la Juventus nel marzo ...Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Un mantra perfetto per la stagione del Real Madrid, che sta venendo fuori alla distanza dopo aver stentato nei primi mesi. La formazione ...Il Real Madrid vince 3-1 contro il Liverpool e mette mezzo piede in semifinale. A decidere la sfida di Madrid ci hanno pensato Asensio e Vinicius con quest’ultimo autore di una doppietta. Il gol di ...