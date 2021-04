Real-Liverpool 3-1 | Vinicius trascina i Blancos | Tabellino e Highlights

(Di martedì 6 aprile 2021) Il brasiliano supera con una doppietta la difesa rivedibile dei Reds. Ritorno ad Anfield tra una settimana3-1, Cronaca,ed– Allo stadio Valdebebas di Madrid ildi Zinedine Zidane riceve in casa ilallenato da Jurgen Klopp. Primo quarto di finale di questa edizione di Champions League, le due squadre non si affrontano in questa competizione dalla finale disputata nel 2018 e vinta poi daigrazie ai gol di Gareth Bale e alle papere dell’allora portiere dei Reds Karius. Entrambe le squadre ...

Questa sera va in scena il primo atto traMadrid eper l'accesso alle semifinali di Champions League. Sono due tra le squadre che hanno dominato maggiormente in Europa e le ...Difesa delattenta, mentre quella delha cominciato piano piano a dare segni di cedimento, fino a crollare miseramente. Al 27' il primo squillo degli spagnoli: lancio illuminante dalla ...Il primo atto tra Real Madrid e Liverpool si è concluso con un 3-1 meritato a favore dei Blancos, grazie alla doppietta di Vicinius e ad una grande prestazione del centrocampo di Zidane.Grande prova di forza del Real Madrid che batte 3-1 il Liverpool e ipoteca il passaggio in semifinale: vince il City ma il 2-1 dell'Etihad tiene in vita il Dortmund ...