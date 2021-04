Ralf Schumacher su Vettel | Lasci perdere il resto e pensi a divertirsi

(Di martedì 6 aprile 2021) Per Sebastianè stato un inizio di stagione da incubo. E' stato il pilota titolare a girare meno di tutti nei test, in qualifica è rimasto escluso in Q1 causa bandiera gialla ed in gara, pur ...

Secondo, per Vettel questo è il momento di tirare fuori l'orgoglio. Calendario F1 2021, rischiano Canada e Brasile: pronte Bahrain e Turchia Seb deve reagire senza scuse A F1 - ...Non sono di certo state dolci le dichiarazioni di, convinto che i problemi della Aston Martin siano da imputare alla Mercedes: è risaputa, infatti, la stretta collaborazione tra il ...Secondo l'ex pilota di F1 Vettel dovrebbe solo pensare a divertirsi in macchina, lasciando fuori inutili pressioni, portando pazienza in attesa che l'Aston Martin risolva i suoi problemi ...Una delle grandi favorite per l'inizio del campionato 2021 ha sicuramente deluso le aspettative dei tifosi, ma anche di colui che ha investito il proprio futuro nel team: parliamo della Aston Martin, ...