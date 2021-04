Radiologo 58enne arrestato per violenza sessuale

(Di martedì 6 aprile 2021) Si finge medico per molestare le pazienti: . Le vittime delsono circa una decina Le vittime delsono circa una decina. L’uomo le faceva spogliare fingendosi medico, poi le toccava in modo inappropriato fingendo di doverle visitare. La denuncia è partita da una 17enne, che

Finisce agli arresti domiciliari un finto radiologo di 58 anni, De Vita che si improvvisava dottore svolgendo delle visite molto "accurate" ai danni di giovani ragazze. L'uomo, preparava la sala al me ...