“Quindi a chi somiglia Vittoria?”. Fedez, salta fuori una foto di 30 anni fa che toglie ogni dubbio. Chiara Ferragni rassegnata (Di martedì 6 aprile 2021) La prima foto di Vittoria Lucia Ferragni su Instagram aveva fatto subito boom di like e di commenti. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, arrivata a 3 anni esatti dalla nascita di Leone, si era mostrata indossando tutina e copricapo della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato da lunedì 29 marzo, costa 44 euro, mentre la tutina, non ancora in vendita, ha un costo di 160 euro. In molti hanno notato una certa somiglianza tra la bambina e il papà. E i follower si sono chiesti di che colore abbia gli occhi Vittoria, se chiari come suo fratello maggiore Leone oppure no. La risposta della 33enne influencer originaria di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) La primadiLuciasu Instagram aveva fatto subito boom di like e di commenti. La secondogenita di, arrivata a 3esatti dalla nascita di Leone, si era mostrata indossando tutina e copricapo della linea New Born dellaCollection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato da lunedì 29 marzo, costa 44 euro, mentre la tutina, non ancora in vendita, ha un costo di 160 euro. In molti hanno notato una certanza tra la bambina e il papà. E i follower si sono chiesti di che colore abbia gli occhi, se chiari come suo fratello maggiore Leone oppure no. La risposta della 33enne influencer originaria di ...

