Questi quattro sintomi possono indicare l'infezione da coronavirus (Di martedì 6 aprile 2021) . Analizzando i dati di un milione di cittadini britannici sottoposti a tampone oro-rinofaringeo tra giugno 2020 e gennaio 2021, un team di ricerca dell'Imperial College di Londra ha dimostrato che i brividi, la perdita di appetito, il mal di testa e i dolori muscolari possono essere predittivi di COVID-19 come febbre, tosse secca e altri sintomi caratteristici dell'infezione. l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, chiamata COVID-19, è di tipo respiratorio e i sintomi di base che la caratterizzano sono affini a quelli di un'influenza o di un'altra patologia analoga. Come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dai CDC americani, fra quelli principali figurano tosse secca persistente, febbre, difficoltà respiratorie (dispnea) e perdita/alterazione del ...

