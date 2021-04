Quel successo a Bergamo e l’aiuto ai nostri medici: Sinner, giovane talento dal cuore grande (Di martedì 6 aprile 2021) Due anni fa a Bergamo fu il primo 17enne a trionfare in un torneo Challenger, vincendo il derby italiano contro Marcora. Ma in pochi Quel 25 febbraio 2019 avrebbero immaginato che 24 mesi dopo Jannik Sinner, nato il 16 agosto 2001 in provincia di Bolzano, sarebbe diventato il nuovo fenomeno del tennis italiano e mondiale. Una scalata da brividi che domenica l’ha portato, a soli 19 anni, alla finale di Miami, persa 7-6 (4) 6-4 contro il polacco Hurkacz. Una sconfitta che in ogni caso non scalfisce l’ottima impressione del giovane talento agli occhi di tutto il mondo. Dopo il torneo bergamasco, il viaggio di Sinner nel tennis che conta era proseguito il 28 ottobre 2019 dello stesso anno con la vittoria nella Next Generation ATP Finals di Milano a 18 anni, 2 mesi e 24 giorni (il più ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Due anni fa afu il primo 17enne a trionfare in un torneo Challenger, vincendo il derby italiano contro Marcora. Ma in pochi25 febbraio 2019 avrebbero immaginato che 24 mesi dopo Jannik, nato il 16 agosto 2001 in provincia di Bolzano, sarebbe diventato il nuovo fenomeno del tennis italiano e mondiale. Una scalata da brividi che domenica l’ha portato, a soli 19 anni, alla finale di Miami, persa 7-6 (4) 6-4 contro il polacco Hurkacz. Una sconfitta che in ogni caso non scalfisce l’ottima impressione delagli occhi di tutto il mondo. Dopo il torneo bergamasco, il viaggio dinel tennis che conta era proseguito il 28 ottobre 2019 dello stesso anno con la vittoria nella Next Generation ATP Finals di Milano a 18 anni, 2 mesi e 24 giorni (il più ...

