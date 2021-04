Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con gli ottavi a Cagliari? Montepremi e cifre (Di martedì 6 aprile 2021) Lorenzo Musetti si è sbarazzato di Dennis Novak al primo turno del torneo ATP 250 di Cagliari. L’azzurro ha demolito l’austriaco in due rapidissimi set, imponendosi in appena 51 minuto di gioco con un roboante 6-0, 6-1. Tutto estremamente facile per il toscano, attuale numero 90 del ranking ATP, che si è così guadagnato la possibilità di affrontare il solido britannico Daniel Evans agli ottavi di finale. Il 19enne se la dovrà vedere contro l’esperto numero 32 al mondo, testa di serie numero 1 del tabellone sardo, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari. Oggi il nostro portacolori è stato impeccabile sulla terra rossa e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in una competizione casalinga. Ma Quanti soldi ha ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)si è sbarazzato di Dennis Novak al primo turno del torneo ATP 250 di. L’azzurro ha demolito l’austriaco in due rapidissimi set, imponendosi in appena 51 minuto di gioco con un roboante 6-0, 6-1. Tutto estremamente facile per il toscano, attuale numero 90 del ranking ATP, che si è cosìla possibilità di affrontare il solido britannico Daniel Evans aglidi finale. Il 19enne se la dovrà vedere contro l’esperto numero 32 al mondo, testa di serie numero 1 del tabellone sardo, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari. Oggi il nostro portacolori è stato impeccabile sulla terra rossa e si èil diritto di proseguire la propria avventura in una competizione casalinga. Maha ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Elica, il tradimento di Casoli e la Spoon River marchigiana ...sempre più compressi e il dumping salariale permette un costo della mano d'opera a quattro soldi. ... A sinistra, Giampiero Santoni della Fim - Cisl Sono volti quasi inespressivi quelli di quanti, lunedì ...

Sabato 10 aprile in piazza: investiamo nella salute non nelle armi! ...piazza principale della nostra città e disegneremo tanti cuori con un gessetto per terra quanti ...nostro governo di ridurre drasticamente la spesa militare e di investire nella spesa sanitaria i soldi ...

Uno “spesometro” al Cuore Immacolato di Cuneo indica quanti soldi mancano per il restauro della chiesa La Stampa UN EURONUCLEO PER L’ITALIA È ora di smettere l’europeismo d’anticamera: la Commissione non è il regista dell’Ue. Serve un’asimmetrica rete di relazioni privilegiate a geometria variabile con Francia e Germania, giocando sulle l ...

Riaperture, proteste ambulanti a Milano e sull'A1: autostrada bloccata Proteste e tensioni a Roma e un po' in tutta Italia per le manifestazioni contro le chiusure per il Covid. Autostrada bloccato: mercatali, vogliamo ...

