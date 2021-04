Quando riapriranno cinema e teatri? Le ipotesi al vaglio del governo (Di martedì 6 aprile 2021) Quando riapriranno cinema e teatri? Continuano gli slittamenti e le aperture saltano di mese in mese. Scopriamo di più. Con uno degli ultimi decreti tutti avevano cerchiato sul calendario il 27 marzo. Sfortunatamente i sogni di riapertura si sono infranti. cinema e teatri dovranno rimanere vuoti ancora per un po’. Le proteste continuano, ma il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021)? Continuano gli slittamenti e le aperture saltano di mese in mese. Scopriamo di più. Con uno degli ultimi decreti tutti avevano cerchiato sul calendario il 27 marzo. Sfortunatamente i sogni di riapertura si sono infranti.dovranno rimanere vuoti ancora per un po’. Le proteste continuano, ma il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fanpage : Le Regioni sono in pressing, parte del governo anche, ma la linea di Draghi è chiara. Quando riapriranno bar, risto… - FSaraanne : RT @BITCHYFit: Quando riapriranno le palestre e dovrai recuperare gli 8 mesi di chiusura. #Amici20 - siwel44it : RT @ArtemiosMilani: Ecco. Quando riapriranno i ristoranti io so di sicuro dove non andrò a mangiare. In quello di questo qua. #Montecitori… - gabryjoy : RT @Erich_IT5: Quando riapriranno il Colosseo per far combattere gli schiavi tra loro? - silvanadimuro : RT @Erich_IT5: Quando riapriranno il Colosseo per far combattere gli schiavi tra loro? -